Sanremo 2022, chi è Michelangelo il fautore della vittoria di Mahmood e Blanco

Dietro all'incredibile vittoria di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo c'è anche quella di un terzo artefice: si tratta del produttore Michelangelo.

Mahmood e Blanco, grazie al loro brano “Brividi” sono riusciti a convincere tutti ipotecando una vittoria speciale al festival di Sanremo, la prima per il giovanissimo Blanco e la seconda per Mahmood che aveva già nel 2019 aveva trionfato con Soldi.

In pochi sanno che dietro al successo di questa “coppia d’oro”, c’è una terza persona, colui che è stato artefice del loro trionfo. Si tratta del produttore e co-autore Michelangelo (al secolo Michele Zocca ndr). Il giovane ha avuto anche il merito di far incontrare i due cantanti, come ha raccontato Blanco in conferenza stampa.

Sanremo, chi è Michelangelo

Michelangelo, giovane produttore di soli 28 anni è una figura poliedrica.

Oltre a produrre, il giovane che collabora con Blanco fin dagli albori della carriera è compositore, ingegnere del suono e polistrumentista. A spiegare nel dettaglio quelle che sono probabilmente le maggiori difficoltà di realizzazione di un brano come “Brividi” è l’ingegnere Stefano Boeri che su Instagram ha spiegato:

“Mahmood e Blanco hanno due registri stilistici profondamente diversi; farli funzionare insieme non era per niente semplice. Eppure questa difficoltà non si è percepita.[…] La canzone cambia almeno cinque volte (parte cantata da Mahmood, parte cantata da Blanco, ritornelli con due voci così diverse che si fondono così bene, il bridge di Blanco che è stato cantato seguendo al 100% il suo marchio di fabbrica, più lo scambio prima dell’ultimo ritornello).

L’arrangiamento è sanremese ma tutto il resto non lo era affatto. L’operazione era difficilissima ma quel signore al centro l’ha resa del tutto naturale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Boeri (@stefano_boeri)

Michelangelo: “Brividi è nata in un giorno”

Proprio parlando di naturalezza e spontaneità il produttore, intervenuto in conferenza stampa ha spiegto che la realizzazione del brano è avvenuta in modo fluido e veloce: “È stato tutto molto naturale. È nata in un giorno: ci siamo messi al piano, l’abbiamo cantata, registrata e poi limata“.