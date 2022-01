Roma, 26 gen. (askanews) – Dargen D’Amico, nome d’arte di Jacopo D’Amico, sbarca al Festival di Sanremo per la prima volta in gara. Il rapper, che ha lavorato come autore dei brani Dieci di Annalisa e Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez negli scorsi Festival, partecipa con il brano “Dove si balla”.