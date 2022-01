Sanremo 2022 è a rischio per il Covid? Gli ultimi aggiornamenti

L'emergenza coronavirus costringerà di nuovo al rinvio del Festival di Sanremo? La kermesse più seguita in Italia per il momento è salva.

Si avvicina l’evento musicale più chiacchierato, amato e seguito d’Italia, anche alla settantaduesima edizione. Il Festival di Sanremo è stato fissato all’1 febbraio (per quattro serate, con la vittoria che sarà decretata sabato 5 febbraio). Tuttavia, i fan temono che l’emergenza Covid possa apportare qualche cambiamento.

Nel 2021 l’evento era stato posticipato di un mese. I 26 cantanti in gara si erano esibiti a marzo. Questa volta la kermesse sembra essere salva, almeno per il momento. Non si prevedono rinvii, ma alcuni eventi a essa collegati potrebbero essere annullati.

Sanremo 2022 a rischio per il Covid?

Niente paura: il Festival di Sanremo 2022 per il momento non è a rischio, nonostante l’emergenza coronavirus stia facendo sentire con forza i suoi effetti, comportando una costante (e brusca) crescita dei contagi.

Le date di Sanremo 2022 sono confermate: si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022. Con il super green pass e la mascherina Ffp2, è possibile entrare nei teatri. Anche i programmi televisivi vengono ormai organizzati in presenza del pubblico in studio. Per questo motivo, non si prevedono problemi o cambiamenti neppure per il Festival.

Sanremo 2022 a rischio per il Covid? Nessun rinvio, ma possibili cambiamenti per altri eventi

Se il Festival di Sanremo non sembra a rischio sebbene la pandemia continui a farsi sentire, alcuni eventi legati alla kermesse potrebbero subire alcuni cambiamenti.

I giornalisti potranno ascoltare in esclusiva i brani in gara il prossimo 13 gennaio. L’ascolto dovrebbe tenersi tra Roma e Milano, ma non tutti saranno in presenza. Confermato Casa Sanremo, ma potrebbe non essere lo stesso per gli eventi in città.

Il decreto in vigore fino al 31 gennaio, infatti, vieta “le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti”.

Sanremo 2022 a rischio per il Covid? Confermato Domenica In

A essere stato confermato è il consueto appuntamento domenicale con Mara Venier, che all’indomani della finale di Sanremo conduce dall’Ariston Domenica In.

Ospiti tutti i cantanti del Festival, che si esibiranno nuovamente con la propria canzone.