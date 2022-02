Sanremo 2022, Emma pubblica la foto dei piedi sui social: l’invito a votarla

A Sanremo 2022 Emma piace per il suo carisma e la sua canzone, ma a conquistare i fan è anche la sua simpatia: con la foto dei piedi invita i fan a votarla.

Sul palco dell’Ariston, in occasione della sua partecipazione a Sanremo 2022, Emma si sta esibendo sulle note di “Ogni volta è così”, una canzone intensa come la sua voce e travolgente come la sua personalità. Sorridente, bella e determinata: al Festival di Sanremo Emma è un successo, indipendentemente da quale sarà la classifica finale.

Non mancano i momenti più ironici e simpatici. Tra questi, non passa inosservata la foto ai piedi pubblicata sui suoi social: così ha invitato i fan a votarla in occasione della serata cover.



Sanremo 2022, Emma diverte i fan con la foto dei piedi

A poche ore dalla serata cover, dove presenta “Baby one more time”, ha invitato i suoi “amici feticisti” – come si legge nella sua Instagram story – a votare per lei.

L’invito è stato chiaro: è bastato scattare una foto ai suoi piedi e pubblicarla poi sui social.