Sanremo 2022, Fiorello è arrivato al Festival: la passeggiata in città

Fiorello è arrivato a Sanremo e si è concesso una passeggiata in città, facendo anche una foto con la statua di Mike Bongiorno. La sua presenza all’Ariston è stata ufficialmente confermata.

Rosario Fiorello è arrivato a Sanremo. Lo showman è stato “avvistato” in città dal settimanale Chi, che lo ha immortalato tutto coperto con cappello e mascherina, per non farsi riconoscere. La conferma poi è arrivata via social, grazie all’autore Federico Taddia che ha condiviso una foto di Fiorello insieme alla statua di Mike Bongiorno. “Due amici si incontrano a Sanremo” ha scritto Taddia come didascalia dello scatto. La presenza di Fiorello all’Ariston è ormai ufficiale.

La presenza di Fiorello al Festival non era ancora stata confermata. Amadeus aveva pubblicato sui social un video in cui bussava alla camera 407 dell’Hotel Globo, la stessa che lo scorso anno occupava Fiorello, in cerca dell’amico. Lo showman ci sarà anche in questa nuova edizione, ma la sua presenza, come riportato da AdnKronos, sarà improntata all’estemporaneità. Questo significa che la sua presenza sarà imprevedibile e che avrà molte libertà.

Fiorello ha cercato in tutti i modi di passare inosservato, ma è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre arrivava all’Hotel Globo. Lo showman è arrivato in macchina da San Benedetto del Tronto, dove ha tenuto l’ultima data pre-Festival del suo show “Fiorello presenta…!“, che ripartirà l’8 febbraio. Secondo le indiscrezioni, Fiorello si è subito recato al Teatro Ariston a salutare Amadeus e Checco Zalone, impegnati nelle prove.