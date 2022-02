Sanremo 2022, Giovanni Truppi per la prima volta al Festival: “Canto l’amore che supera le intemperie”

Dall’ammirazione per De André al debutto sul palco di Sanremo, fino all’emozione di essere padre: Giovanni Truppi si racconta nell’intervista esclusiva.

Scrittura raffinata, che esprime la sua sensibilità più intima e autentica. Sul palco dell’Ariston vuole far conoscere tutto di sé, le sue mille sfumature, così variegate e mai banali. A Sanremo 2022, dove arriva per la prima volta, porta una dichiarazione d’amore, “Tuo padre, mia madre, Lucia”.

Il brano, scritto con Marco Buccelli e Giovanni Pallotti, Gino De Crescenzo – Pacifico – e Niccolò Contessa, racconta un amore invernale, ormai maturo e consapevole. Nell’intervista esclusiva Giovanni Truppi racconta la sua canzone, il suo debutto a Sanremo 2022, l’ammirazione per De André e i prossimi progetti.

Sanremo 2022, Giovanni Truppi racconta “Tuo padre, mia madre, Lucia”

41 anni, napoletano d’origine, dieci anni di carriera e cinque dischi, arriva al Festival per la prima volta.

Giovanni Truppi parla della sua canzone sanremese, una love song che unisce le melodie romantiche di Lucio Battisti con il sound ruvido e grintoso di Vasco Rossi. Con la sua musica, miscela canzone d’autore e spoken word, classicità e sperimentazione.

”Una prima parte della canzone è nata mentre passeggiavo per Bologna. Solo successivamente ho iniziato a lavorare al fianco degli altri autori del brano.

Per la prima volta la mia casa discografica mi ha domandato se avessi qualche canzone da proporre per Sanremo: questa mi sembrava la più adatta”, ha spiegato.

Come definisce l’amore che canta in “Tuo padre, mia madre, Lucia”? “Questa canzone mi rispecchia. Parlo di un amore d’inverno, un amore che resiste alle intemperie”.

Per la serata cover la sua voce delicata si unisce al cantautorato pungente e riflessivo di Fabrizio De André.

Per l’occasione Truppi ha scelto “Nella mia ora di libertà”, che interpreta al fianco di Vinicio Capossela. “Mi sento rappresentato dalla canzone di De André. La mia canzone in gara a Sanremo parla d’amore, ma ho voluto rivolgermi a una platea molto ampia presentando altre idee in cui mi sento rappresentato. Quella di De André è una canzone che parla di uguaglianza e attivismo. È una canzone contro il potere che lascia messaggi in cui credo molto. Vinicio è un artista che prendo come riferimento da oltre due decenni. Da tantissimo tempo volevo collaborare con lui. Per la sua sensibilità ho pensato che questa canzone potesse essere un ponte tra noi: così è stato”, ha commentato.

Qual è il lato di sé che più vuole far conoscere la grande pubblico? “In così poco tempo e in un contesto televisivo è difficile rappresentare le mille sfumature che mi connotano. Però vorrei raccontare un po’ della mia complessità”, ha precisato.

Giovanni Truppi, il suo amore per la figlia Lucia

Lucia, nominata nella canzone di Giovanni Truppi, è sua figlia. L’esperienza della paternità quanto lo ha cambiato e che papà si definisce?

“La genitorialità è un’esperienza davvero grande. Cerco di essere un padre attento. A volte devo restare lontano da casa per motivi di lavoro, ma è un’esperienza dalla quale mi sento molto cambiato. Al contempo, vivo il mio essere padre come qualcosa di molto naturale”.

Giovanni Truppi presenta la sua raccolta, “Tutto l’universo”

“Tuo padre, mia madre, Lucia” verrà poi accompagnata dalla pubblicazione di una raccolta intitolata “Tutto l’universo”, in uscita venerdì 4 febbraio. Si tratta di un ritratto d’artista attraverso quindici canzoni tra le più rappresentative della carriera del cantautore.

A tal proposito, ha dichiarato: “Il Festival di Sanremo mi metterà in comunicazione con tante persone che non conoscono la mia musica. Così ho voluto realizzare una sorta di bignami in cui ho inserito le canzoni che meglio rappresentano il mio percorso artistico”.