Sanremo 2022, Giusy Ferreri presenta Miele: “Un mix di romanticismo e nostalgia”

È il suo primo Festival di Sanremo con una tifosa speciale che da casa l’ha sostenuta fino alla fine. Beatrice, la sua bambina, le ha cambiato la vita. La sua musica è un connubio perfetto di grinta e romanticismo, due qualità che rispecchiano appieno la sua personalità dolce e la sua voce graffiante.

Dopo 5 anni torna all’Ariston e presenta “Miele”, il primo brano che anticipa il suo nuovo album, “Cortometraggi”, in uscita il 18 febbraio 2022. Dopo due anni di blocco a causa della pandemia, per Giusy Ferreri poter cantare al pubblico è un privilegio che proprio non poteva perdersi. Per l’occasione ha consolidato il sodalizio con due amici e collaboratori: la canzone, infatti, è stata scritta e prodotto da Takagi e Ketra, che con lei hanno realizzato diverse hit (estive e non solo).

Il brano porta anche la firma di Federica Abbate e Davide Petrella. Dopo aver dominato la classifica col caldo di luglio e agosto, la Ferreri – che tra i suoi punti di forza ha la gentilezza più sinceri – ha deciso di realizzare un tormentone dalle atmosfere invernali.

Amante delle sonorità vintage e retrò, che abbracciano armoniosamente la sua voce intensa, “Miele” è una canzone romantica e malinconica al contempo: ne ha parlato la stessa Giusy Ferreri in conferenza stampa, ribandendo la sua contentezza per la nuova avventura sanremese, indipendentemente dalla classifica finale.

Dal suo clamoroso esordio del 2008 fino a oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 18 dischi di platino. Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano, tra i quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri.

Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music. “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te” sono solo alcuni dei suoi successi.

“A Sanremo 2022 ho portato un brano ballabile e subito orecchiabile. “Miele” è una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore”, ha dichiarato la cantante presentando “Miele”.

Sul palco dell’Ariston, dove ha sfoggiato look firmati Philipp Plein, si è servita di un megafono vintage per trasformare la sua voce e trasportare da subito gli ascoltatori nel mood vintage della canzone. Accanto al direttore d’orchestra, inoltre, è stato posizionato un grammofono d’epoca, altro elemento che ha contribuito a far immergere nell’atmosfera d’altri tempi del brano. Il Maestro Enrico Melozzi è stato il suo direttore d’orchestra.

Per la serata cover, quella di venerdì 4 febbraio, ha avuto al suo fianco Andy dei Bluvertigo, interpretando un successo di Lucio Battisti, “Io vivrò (Senza te)”, del 1969. Per la Ferreri si tratta di “un capolavoro”, “un brano molto intenso, che ho scelto di cantare perché ritengo sia tra i brani più belli ed espressivi del repertorio della musica italiana”. Poi ha spiegato: “È una canzone che sento fortemente e l’ho da subito immaginata suonata dai musicisti che mi accompagnano solitamente durante i miei live, contribuendo così alla ricerca del suono con gli arrangiamenti di Enrico Brun. Ho da subito fortemente desiderato la presenza del Maestro Enrico Melozzi per aggiungere e curarne la giusta fusione tra il suono rock della band e la musica classica orchestrale. Ho anche da subito immaginato la presenza di Andy dei Bluvertigo per fondere contemporaneamente la magica atmosfera dei synth e aggiungere un viaggio nel tempo. Andy è un artista e polistrumentista completo, la sua presenza darà un tocco affascinante grazie alla sua consapevolezza e al gusto che lo contraddistingue. Ci lega una forte amicizia e stima reciproca, abbiamo avuto già occasione di condividere il palco insieme”.

Giusy Ferreri presenta il suo nuovo album, “Cortometraggi”

Il 18 febbraio 2022 esce “Cortometraggi”, il sesto album in studio di Giusy Ferreri che arriva a 5 anni di distanza dal precedente, “Girotondo”, uscito nel 2017.

A tal proposito ha dichiarato: “Il titolo “Cortometraggi” nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude come la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d’animo di vario genere. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse. È bello pensare che ogni individuo viva ogni giorno una sorprendente quotidianità che spesso varia e a volte si ripresenta ciclicamente”.