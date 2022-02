Sanremo 2022, i Maneskin tornano all’Ariston un anno dopo la vittoria

A Sanremo 2022, tra gli ospiti più attesi della prima serata, ci sono i Maneskin: dopo il successo mondiale, la band romana torna sul palco dell'Ariston.

Prima la gavetta tra le vie di Roma, poi l’avventura a X Factor, ma ad aver davvero consacrato al successo i Maneskin è stato il palco di Sanremo. Per la prima serata del Festival torna la band che ha conquistato il mondo con la sua musica rock e travolgente.

Il gruppo romano è tra gli ospiti più attesi della prima serata. Tra i fan in delirio, Amadeus è andato a prenderli in auto direttamente in hotel, portandoli poi all’Ariston.