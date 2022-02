Orietta Berti è inarrestabile e il suo look è chiacchieratissimo: che outfit ha scelto per la seconda serata?

Per la seconda serata del Festival di Sanremo, Orietta Berti – in collegamento dalla nave da crociera con Fabio Rovazzi – sfoggia un altro look inaspettato e travolgente, sicuramente estroso e originale. Con il suo cappello, la celebre cantante fa impazzire i fan.