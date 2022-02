Orietta Berti per la prima serata di Sanremo 2022, in collegamento sulla nave da crociera con Fabio Rovazzi, ha sfoggiato un look che scatena il web.

