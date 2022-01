Sanremo 2022, Iva Zanicchi si racconta: “I segreti del mio successo? Amare tanto e lavorare sodo”

A Sanremo è la donna con più vittorie all’attivo: Iva Zanicchi si racconta nell’intervista esclusiva e presenta “Voglio amarti”, la canzone in gara al Festival.

L’aquila di Longonchio, così maestosa e travolgente, continua a volare alto: Iva Zanicchi si racconta nell’intervista esclusiva, svelando l’emozione di tornare ancora una volta sul palco del Festival di Sanremo, l’amore per la sua famiglia, i suoi prossimi progetti e molto altro.

Un’infanzia fatta di cose semplici, di sacrifici e di valori sani, gli stessi di cui ancora oggi si fa portavoce. Negli anni ha riscosso ampio successo, in Italia e all’estero, ma non perde l’umiltà di chi ha fatto della famiglia la sua forza e vede tutto nelle cose più piccole. “Zingara”, “La mia sera”, “Testarda io”, “Come ti vorrei”, sono solo alcuni dei successi che Iva Zanicchi ha collezionato negli anni.

Potente, graffiante, calda e soul: la sua voce continua a piacere. Simpatica, allegra, solare e genuina, Iva ha costruito la sua carriera lavorando sodo e la sua fama resta intramontabile.

Negli anni Sessanta e Settanta, la bassa Padana regalava voci da custodire come il tesoro più prezioso. Voci intense, di quelle che fanno venire veramente la pelle d’oca. Voci tanto raffinate quanto potenti. C’era Milva, la pantera di Goro, e Mina, la tigre di Cremona, fino all’usignolo di Cavriago, alias Orietta Berti, e l’aquila di Ligonchio, che è l’eterna Iva Zanicchi.

Non solo i successi nel panorama musicale italiano: Iva vanta tournée all’estero. Ha cantato in Francia, Giappone, Spagna e Cile, a cui si aggiunge il primo tour negli Stati Uniti e in Canada. L’apice è il suo concerto a Toronto, con ventimila persone, e la sua esibizione al Madison Square Garden di New York, tempio della musica internazionale. Negli anni Ottanta il suo successo è consacrato anche in tv, nei panni di conduttrice.

Sanremo 2022, Iva Zanicchi torna al Festival

A Sanremo è di casa e lì ha ottenuto un record davvero speciale. Ha partecipato 10 volte al Festival, arrivando per 3 volte prima: è lei la donna con più vittorie all’attivo. Iva ce l’ha fatta di nuovo ed è emozionata come una ragazzina, anche se negli anni ha raccolto esperienza, sfide e inestimabili traguardi. Per la settantaduesima edizione della kermesse, presenta una canzone che fonde sentimento e passione. Si intitola “Voglio amarti”, è un inno che suscita serenità e gioia. Descrive un sentimento che è “il vero motore della vita”, a qualsiasi età. A dirigere l’orchestra ci sarà il maestro Danilo Minotti, lo stesso che ha diretto l’orchestra del suo show, “D’Iva”, andato in onda su Canale 5.

Aspettative e voglia di rimettersi in gioco, come è arrivata la decisione di tornare a Sanremo? “Non ho avuto coraggio, solo desiderio. Desiderio di partecipare a una manifestazione che è un inno alla canzone italiana. Amo la musica e ho una canzone che ritengo bella: non c’è occasione migliore per presentarla a milioni di persone. Per me è un grande piacere. Ringrazio Amadeus, spero di fare bella figura indipendentemente dalla classifica”, ha spiegato la cantante. Con il sorriso ha aggiunto: “Magari vincessi, io sono una lottatrice”.

“Noi cantiamo per la gente e non c’è un limite di età per farlo. Mai come quest’anno il Festival è molto variegato. Amadeus ha scelto cantanti in grado di soddisfare i gusti di tutti: ci sono i giovanissimi, i giovani e via via a salire, fino a una signora che non ti dico…”, ha commentato con la sua solita ironia travolgente.

A proposito della canzone che presenterà a Sanremo 2022, Iva Zanicchi ha spiegato: “Italo Ianne aveva una canzone tenuta nel cassetto per anni. Forse l’aveva persino dimenticata. Io gli ho chiesto di mandarmi un suo brano inedito, perché avrei avuto piacere a inserirlo nel mio prossimo disco. “Voglio amarti” è una canzone che mi è piaciuta moltissimo dal primo ascolto. Credo che sia un brano d’amore destinato a rimanere nel tempo, che potrà essere cantato anche tra 10 anni”.

Una carriera lunga e ricca quella della Zanicchi: se c’è un ingrediente segreto per maturare un percorso così grandioso, tutti vorremmo conoscerlo. Umiltà e voglia di fare: probabilmente sono questi i punti di forza di un’artista che ha iniziato a fare musica quando era solo una ragazzina e non ha mai smesso, neppure a 82 anni. D’altronde si sa: l’età è solo un numero. “Bisogna amare. Amare il proprio lavoro, anche quando le cose non vanno bene. Ai giovani dico di lottare, le prove della vita sono inevitabili. Non ci sono solo le standing ovetion: ci sono anche i fischi ed è proprio in quei momenti che serve reagire e trovare la forza. La musica è di grande aiuto, per me lo è sempre stata, anche quando ho affrontato momenti difficili e sono stata male, per esempio durante il Covid”, ha commentato Iva Zanicchi.

A Sanremo 2022 non sarà sola: con lei anche la figlia Michela Ansoldi, che lavora come discografica con l’etichetta Luvi, e il compagno Fausto. Alla vigilia del Festival anche sua nipote Virginia le manda un augurio speciale. Iva contraccambia e sui suoi nipoti dice: “Con tutto il mio affetto per loro, auguro sia a Luca sia a Virginia una vita serena, felice e piena d’amore. Anche il lavoro è importantissimo e a entrambi auguro di realizzarsi. Luca studia architettura, Virginia ha l’amore per la musica ma penso sia per lei solo un hobby, vuole fare la criminologa”.

Che look sfoggerà durante le 5 serate sanremesi e a quali riti scaramantici si affida? Iva assicura che i suoi outfit saranno sobri ed eleganti, classici e in linea con il suo stile. Ricordando un’epoca che ha fatto della raffinatezza il proprio cavallo di battaglia, la Zanicchi preferisce tenere i capelli cotonati. Di riti porta fortuna ne ha diversi, dal sacro al profano. “Porto sempre con me il sale grosso e una pietra che mi hanno regalato e che tocco insistentemente quando sono nervosa. Mi rilassa. Prima di ogni esibizione faccio sempre il segno della croce, quando sono molto spaventata lo faccio per tre volte di fila. A Sanremo forse ne farò anche quattro”, ha svelato.

Iva Zanicchi, una carriera che continua negli anni: dalla musica alla televisione

Pilastro della musica italiana, ma non solo: Iva Zanicchi ha trovato la sua strada anche sul piccolo schermo, regina della televisione. Solo pochi mesi prima di Sanremo 2022, è tornata con uno spettacolo tutto suo: “D’Iva”. Ma lei si è mai sentita una vera diva? La sua risposta non lascia spazio ai dubbi: “Essere diva non mi appartiene. Non c’è niente di più lontano da me e dal mio modo di essere. Ho sempre ammirato le vere dive, ma io non sono così e non sono mai riuscita a esserlo. Mi piace stare in mezzo alla gente, andando in paese, al bar e al mercato. Non potrei mai fare la diva. Anche quando sono sul palco resto sempre me stessa”.

Carriera lunga e di successo, Iva ha qualche rimpianto? “Ho fatto diversi errori nella mia vita e qualcuno era evitabile. Ma non ho particolari rimpianti”, ha sottolineato. Iva non si ferma mai e dopo il Festival di Sanremo è pronta a lavorare su nuovi progetti, dal libro al disco.