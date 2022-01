Sanremo 2022, La Rappresentante di Lista: raccontiamo la fine del mondo a modo nostro

I La Rappresentante di Lista hanno parlato della loro visione di musica e della partecipazione al festival di Sanremo 2022.

La Rappresentante di Lista: nome d’arte per il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

Stanno scalando le classifiche italiane a suon di hit che ricordano gli anni ’70, e anche quest’anno parteciperanno al Festival della canzone italiana di Sanremo.

Si presenteranno con il brano “Ciao Ciao“, dopo aver esordito lo scorso anno con “Amare”. L’obbiettivo dichiarato è quello di «Raccontare un nuovo lato del progetto».

«Ciao Ciao non parte dalla pandemia, non è quello lo spunto, ma ciò che ti succede intorno in qualche modo ti attraversa, lo digerisci e poi lo ritiri fuori in forme diverse».