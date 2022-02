Sanremo 2022, le 3 canzoni più ascoltate di ieri su Spotify

Spotify ha stilato una classifica dei brani più ascoltati di Sanremo 2022. Una top 3 fatta di ex campioni e novità assolute.

L’evento mondano più atteso in Italia è ormai entrato nel vivo dopo la seconda puntata di ieri, 2 febbraio 2022. Sanremo 2022 si candida per essere un festival all’insegna dei record e delle polemiche, sia per gli artisti in gara che per gli ospiti.

La qualità è davvero tanta e tra astri nascenti e vecchie glorie c’è l’imbarazzo della scelta, ma nonostante tutto alcuni artisti hanno già “sfondato” alcune porte infrangendo record al di fuori del teatro Ariston.

Il podio momentaneo di Spotify dell’edizione di Sanremo 2022

La nota app di musica svedese Spotify da anni sta seguendo le varie edizioni di Sanremo, permettendo di ascoltare playlist di edizioni passate e la playlist dell’edizione in corso.

Tra le tante cose è presente anche un podcast che si occupa di Sanremo 2022. A caldo è difficile esprimere una preferenza tra i cantanti in gara anche perché si può essere influenzati dalla capacità di stare sul palco piuttosto che dal testo. Per questo, molti utenti di Spotify, magari il giorno dopo, vanno a riascoltare le canzoni di Sanremo. Stando ai dati che fornisce l’app attraverso i canali Social, si possono già conoscere le 3 canzoni più ascoltate al momento.

Sanremo 2022: la top 3 delle canzoni del Festival

Nella giornata di ieri, 2 febbraio, 10 canzoni dell’edizione di Sanremo 2022 si sono entrate nella top 10 della classifica italiana. Ma un brano in particolare ha infranto un bel po’ di record. Andando per gradi, però, la medaglia di bronzo la ottiene il brano “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista. La medaglia d’argento va invece al brano “Insuperabile” di Rkomi.

Ma adesso, prepariamoci al vero trionfo di questo Sanremo 2022. Rullo di tamburi. Suspance. Il gradino più alto del podio se lo aggiudicano Mahmood e BLANCO, con la loro “Brividi“. Il duo composto dall’ex vincitore di Sanremo e dal giovane BLANCO che è alla sua prima edizione, ha realizzato il record italiano di stream di una canzone in un solo giorno, superando il precedente primato italiano stabilito da Gemitaiz e Madman con “Veleno 7” nel 2019. Oggi “Brividi” è entrata anche nella global chart, alla posizione numero 5.