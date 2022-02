Sanremo 2022, Le Vibrazioni presentano “Tantissimo”: “Non è la sofferenza a elevarti, ma l’amore che dai a te stesso”

Le Vibrazioni parlano della nuova avventura al Festival e Sarcina confida: “Le cicatrici si sono rimarginate. Sono papà per la terza volta e stra felice".

Le Vibrazioni, band con oltre 20 anni di carriera, 5 album all’attivo e più di un milione di dischi venduti, tornano per la quarta volta al Festival di Sanremo con il brano “Tantissimo”. La band milanese, formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, torna sul palco dell’Ariston dopo aver debuttato nel 2005 con il brano “Ovunque andrò”, essere tornati nel 2018 con “Così Sbagliato” e nel 2020 con “Dov’è” con il quale si sono classificati quarti.

Sanremo 2022, Le Vibrazioni presentano “Tantissimo”

Al Festival di Sanremo riportano il rock in prima fila. La loro carriera è iniziata oltre vent’anni fa e nel 2022 conquistano la loro quarta partecipazione all’ambitissima kermesse della canzone italiana. Sul palco dell’Ariston appaiono come dei veterani, ma il loro spirito giovanile non cede neppure con l’avanzare degli anni (tutti hanno superato i 40, ma si sa che l’età è solo un numero).

Le Vibrazioni restano i ragazzi di un tempo e a Sanremo hanno vissuto la nuova esperienza senza ansia da classifica.

“Tantissimo” è una canzone “di matrice rock, energico e incalzante dove emerge l’animo più viscerale de Le Vibrazioni, una band dal sound compatto e in continua evoluzione”, spiegano i quattro artisti. Poi hanno precisato: “A questa energia travolgente si contrappone un testo intimista e dal linguaggio universale, in cui ciascuno può trovare un pezzo della propria esperienza di vita.

Gli eccessi, le occasioni perse, i momenti di sconforto, le sofferenze e tutto ciò che nel tempo finisce per segnarti e renderti la persona che sei oggi”.

A scrivere il testo è stato il frontman del gruppo, Francesco Sarcina, che per i suoi compagni “parla di sé in modo onesto e trasparente, si rivolge alla vita e a tutte le volte in cui non si è amato come avrebbe dovuto. Quando non si è centrati su di sé, ci si veste di cicatrici senza neanche rendersene conto.

Fino a quando ti svegli e comprendi che non è la sofferenza a elevarti, quanto l’amore che riesci a dare a te stesso. È forse questa la lezione da imparare e Francesco lo ha fatto. Stare bene nel mezzo, in equilibrio tra una sana follia e quello che comunemente chiamiamo amore”.

Ora Sarcina si sente molto meglio e in conferenza stampa ha confidato: “Sono da poco diventato papà per la terza volta e sono stra felice. Le cicatrici che mi hanno segnato restano, ma con il tempo si sono rimarginate. Ho una band meravigliosa e le cose meravigliose che accadono nella vita curano le ferite”.

Per la serata dedicata alle cover, quella di venerdì 4 febbraio, Le Vibrazioni hanno proposto una loro versione del celebre brano “Live and let Die”, scritto da Paul e Linda McCartney. La performance è stata arricchita dalla partecipazione del Maestro Peppe Vessicchio e di Sophie and The Giants.

La band, dalla loro prima esibizione a Sanremo 2022, ha omaggiato Stefano D’Orazio, incidendo il suo volto sulla batteria, e su di loro hanno aggiunto: “Ci amiamo profondamente, anche quando ci sono i momenti difficili. Succede in ogni amore”.