Il TikToker Diego Lazzari, che vanta un seguito di oltre un milione di followers, ha accusato i vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco di plagio.

Il TikToker Diego Lazzari, che vanta un seguito di oltre un milione di followers, ha accusato i vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco di plagio.

Sanremo 2022, Mahmood e Blanco accusati di plagio: “Mi raccomando, fatelo pure all’Eurovision”

Il giovane TikToker Diego Lazzari, molto seguito non solo sul social cinese ma anche da oltre un milione di followers su Instagram, si è scagliato contro Mahmmod e Blanco, vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Brividi. In particolare, il TikToker ha accusato il duo di plagio e, quindi, di aver copiato la loro canzone da un altro pezzo.

A questo proposito, Diego Lazzari ha scritto: “Mi raccomando, fatelo pure all’Eurovision così pensano che siamo un paese di cover”.

Al momento, né Mahmood né Blanco hanno risposto all’accusa di plagio del TikToker: non resta quindi che attendere e scoprire se i vincitori di Sanremo 2022 decideranno di controbattere alle affermazioni di Lazzari.

Anche Ana Mena accusata di plagio

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco non sono stati gli unici cantanti in gara alla 72esima edizione a essere stati accusati di plagio. La medesima accusa, infatti, è stata rivolta anche alla cantante spagnola Ana Mena, che ha interpretato il brano Duecentomila Ore, giudicato estremamente simile al brano portato al successo da Gianna Nannini intitolato Amandoti.