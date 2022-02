Sanremo 2022: perchè Giovanna Civitillo era vestita di giallo

Dopo la recente conclusione di Sanremo 2022, Giovanna Civitillo si è raccontata in un'intervista e ha svelato il significato dell'abito giallo indossato.

Le luci di Sanremo 2022 si sono ormai spente e dopo la conclusione della Kermesse musicale italiana, Giovanna Civitillo, moglie del conduttore e direttore artistico della 72esima edizione del Festival, si è raccontata in una recente intervista rilasciata a La Repubblica, proprio in quest’occasione, Lady Sebastiani ha deciso di svelare perchè ha scelto di indossare un abito giallo in occasione della prima serata del Festival della canzone italiana.

Sanremo 2022, ecco perchè Giovanna Civitillo ha scelto un abito giallo per la prima serata

Il Festival dei record, ossia Sanremo 2022, si è chiuso con la serata del 5 febbraio 2022 con la vittoria di Blanco e Mahmood, che hanno trionfato con la loro Brividi.

Al trionfo dei due famosi cantanti, si aggiunge quello di Amadeus che anche quest’anno ha saputo ottenere ottimi risultati ed è stato accompagnato e sostenuto nell’esperienza di Sanremo 2022 dalla moglie Giovanna Civitillo e dal figlio José Sebastiani.

Proprio Giovanna Civitillo, a distanza di pochi giorni dalla conclusione di Sanremo 2022, si è raccontata in un’intervista rilasciata a La Repubblica, che è stata pubblicata dal noto quotidiano nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022, proprio in quest’occasione, la moglie di Amadeus ha svelato perchè ha scelto di indossare un abito giallo nella prima serata della Kermesse musicale, ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Ho voluto quel vestito giallo: era un messaggio per lui, amiamo le mimose e i girasoli, poi lui è daltonico”.

In sostanza, la scelta della Civitillo di indossare un abito dal colore appariscente per la prima serata di Sanremo 2022, non è stata affatto casuale, ma anzi si è trattato di un vero e proprio omaggio reso al marito Amadeus.

Come dimenticare l’intervento di Fiorello riguardo l’abito giallo indossato da Giovanna Civitillo a Sanremo 2022?

Lo Showman siciliano, super ospite della prima serata del Festival, si era così rivolto all’amico Amadeus ironizzando sull’outfit della Signora Sebastiani:

“Scusa Amadeus, una curiosità. Ma tua moglie è venuta stasera perchè io non la vedo, non riesco ad inquadrarla, si sarà vestita mimetizzata dov’è?”.

Chi ha creato l’abito giallo di Giovanna Civitillo?

L’ormai famoso “abito giallo” che è stato scelto ed egregiamente indossato da Giovanna Civitillo a Sanremo 2022, è stato creato dallo stilista Gai Mattiolo, lo stesso designer che il marito Amadeus ha scelto per il terzo anno consecutivo per la creazione dei suoi outfit al Festival.