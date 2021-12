Secondo i rumor in circolazione Rosalinda Cannavò sarebbe intenzionata a prendere parte al Festival di Sanremo 2022.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente nelle ultime ore Rosalinda Cannavò potrebbe prendere parte al Festival di Sanremo 2022 e avrebbe già inviato un brano da lei prodotto in qualità di cantante.

Non sono in molti a sapere infatti che la giovane ex gieffina oltre alla carriera di modella avrebbe studiato anche canto e che sarebbe impazienti di partecipare alla kermesse musicale (in onda a febbraio 2022). Rosalinda Cannavò al momento non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda ma sono in tanti a sperare di vedere la giovane modella anche sotto questa nuova veste.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: l’amore

Lontana dal mondo dei riflettori Rosalinda Cannavò continua intanto a godersi la sua storia d’amore con Andrea Zenga, sbocciata circa un anno fa nella casa del Grande Fratello Vip. I due oggi sembrano essere più innamorati che mai e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di sapere cosa riserverà per loro il futuro. Al momento sembra che le nozze non siano nei programmi della giovane coppia, anche se di recente si è sposato il fratello maggiore di Andrea, Nicolò.

Rosalinda Cannavò: Giuliano Condorelli

Per amore del figlio di Walter Zenga Rosalinda Cannavò ha messo fine alla sua lunga e importante relazione con il modello Giuliano Condorelli, che poco tempo prima le aveva proposto di andare a convivere. Durante la sua partecipazione al GF Vip Rosalinda è stata a lunga combattuta in merito alla sua relazione con Condorelli, ma l’incontro con Andrea Zenga le è servito per dissipare i suoi dubbi e mettere fine alla relazione.

Oggi lei e il giovane figlio di Walter Zenga sembrano finalmente aver trovato la felicità e in tanti si chiedono cosa riserverà loro il futuro.

“Ho raggiunto tanti obiettivi nell’ultimo anno. Quando mi dicevano anni fa che una ‘donna felice può avere tutto ciò che vuole’ non ci credevo. Oggi capisco che quella che prima mi suonava come una frase fatta, non lo era. La tua presenza ha arricchito la mia vita e l’ha resa migliore. Mai nessuno come te”, ha scritto l’attrice nella sua ultima dedica al fidanzato.