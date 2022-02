Sanremo 2022, Sangiovanni: “Ho affrontato un momento difficile e così è nata Farfalle”

“Da un momento di tormento è nata “Farfalle”, che ho deciso di portare a Sanremo 2022. A 18 anni non è facile cambiare vita”, confida Sangiovanni.

Il 15 maggio 2021 era sdraiato sul pavimento della scuola di Amici. Al suo fianco c’era Giulia, la fidanzata il cui nome è inciso nella collana che Sangio ha sfoggiato sul palco dell’Ariston. Il nome che – soprattutto – è inciso nel suo cuore.

Lei ha trionfato tra gli allievi della scuola di Maria De Filippi, ma Sangiovanni – secondo classificato e primo nella categoria cantanti – ha gioito del suo successo. Circa 9 mesi dopo, è Giulia a gioire per i successi inarrestabili del suo giovane fidanzato. A neanche un anno di distanza, fresco di conoscenza al grande pubblico, Sangiovanni è arrivato a Sanremo 2022. In conferenza stampa ha raccontato l’entusiasmo di sbarcare tra i big del Festival, le difficoltà affrontate e tanti retroscena ancora sconosciuti.

Sanremo 2022, Sangiovanni arriva per la prima volta al Festival

Quello di Sangiovanni al Festival di Sanremo è un debutto in grande stile. Reduce da un triplice platino – assegnato al suo disco d’esordio – l’album è rimasto al numero 1 in classifica per 6 settimane e “Malibù” è stata la canzone più ascoltata nel 2021 su Spotify. Arriva così a Sanremo 2022, domina il palco con battute, ironia e tanta leggerezza.

“Farfalle”, tuttavia, è una canzone sofferta, nata in un momento difficile, ma addolcita dal sound allegro e coinvolgente che la connota (com’è tipico delle barre firmate Sangiovanni).

“Farfalle” è nata dopo un periodo di crisi. Il momento difficile arriva dopo l’avventura ad Amici. Uscito dalla scuola, lui – che era stato uno dei pochi privilegiati a poter ancora fare musica – è tornato a confrontarsi con una realtà bloccata dalla pandemia. “Questo brano l’ho scritto mentre uscivo oda quel tunnel”, ha spiegato. Si sentiva smarrito e impaurito e così ha ritrovato le sue farfalle nello stomaco. Con un pizzico di sana incoscienza, tanta passione e voglia di fare, Sangiovanni arriva all’Ariston e si prepara a nuovi progetti.

“Farfalle” è il primo singolo tratto dall’album “Cadere Volare”, in uscita l’8 aprile, che racconta una insostenibile leggerezza dell’essere: nei momenti in cui ci si sente condannati alla pesantezza, volare è un modo per ritrovarsi in un altro spazio, cambiando approccio, guardano il mondo da un’altra ottica.

In “Farfalle” Sangiovanni racconta la libertà nei rapporti quotidiani, la necessità di essere circondati da persone che facciano sentire una certa quantità di ossigeno e lascino respirare. La canzone offre una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore, mai banale. “Sei una boccata d’aria” è la metafora che esprime un forte desiderio di normalità, di libertà nel vivere le emozioni grazie a relazioni sane e non tossiche. “Farfalle” è un brano dal ritmo uptempo con un testo introspettivo.

A proposito della sua avventura a Sanremo 2022, Sangiovanni ha dichiarato: “Sanremo mi offre una grandissima opportunità: tornare a condividere con le persone un momento di evasione e spensieratezza. Potrò stare sul palco insieme a una grande orchestra composta da musicisti di grande talento. La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. Lo conferma in conferenza stampa, dichiarando: “C’è del tormento nella mia musica, in me non c’è solo leggerezza. Ad appesantire un periodo difficile sono stati anche i messaggi d’odio che ho ricevuto. Sono un ragazzo che cerca di sorvolare sulle cose alle quali è meglio non dare importanza, ma non è facile farlo quando certe parole arrivano di continuo. Dopo un po’ ci sto male anch’io”.

Sanremo 2022, Sangiovanni si racconta

“Sei sempre santo tu! Non fai mai niente di male!”: così la madre gli ha ispirato inconsapevolmente il nome d’arte, per tutte quelle volte in cui Sangiovanni ha inseguito le montagne russe delle sue emozioni, tra testa e cuore, sogni, paure ed incertezze del sentirsi diverso in un paese di poco più di tremila abitanti della campagna veneta.

Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle e inquieta, Sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana. Commentando il periodo complesso che ha attraversato e dal quale sta cercando di liberarsi, ha dichiarato: “A 18 anni non è semplice cambiare vita. Ho un peso addosso molto forte”.

Non sono mancati neppure i commenti su Giulia, la fidanzata che nella scuola di amici gli ha fatto perdere la testa e gli ha rubato il cuore. “Mi dice di divertirmi, mi sta vicino, mi consiglia di prendermi una boccata d’aria. Sa qual è il mio stato d’animo. Mi consiglia di spaccare”, ha confidato.

Ricordando la sua necessità di fare musica, ha aggiunto: “Qualche anno fa non pensavo neanche di fare musica, l’ho scoperto da un giorno all’altro. Forse mi ha scelto lei. Così ho trovato un modo per cominciare a farmi capire. Quindi non avrei mai immaginato il traguardo raggiunto con Sanremo. I miei compagni di Amici mi stanno accanto e mi supportano. Si è creato un bel rapporto”. Quindi ha sottolineato: “Vado al Festival per risolvere mie difficoltà interiori. Sarò soddisfatto se riuscirò a risolverle”.

Sangiovanni, l’amicizia con Madame e Aka 7even

Scrivere per Sangiovanni è sempre stato lo spazio dove riconoscersi e trovare il modo di esprimersi. Ha iniziato a sedici anni quando ha incontrato Madame, compagna di scuola che frequentava lo stesso piccolo studio di registrazione di Vicenza del producer Bias. L’amicizia con Madame ha preso la forma di una canzone in “Perso nel buio”, singolo certificato recentemente oro uscito a fine 2021 e collaborazione in cui i due artisti multiplatino dialogano intensamente sulle fragilità.

Alla vigilia dell’avventura sanremese, “Madame mi ha consigliato di divertirmi e liberare ciò che ho dentro. Sono sicuro che abbia vissuto sensazioni motlo simili e l’importante è che abbiamo la possibilità di far sentire la nostra musica, presentando qualcosa che viene da dentro. Sul palco dell’Ariston spero sempre di divertirmi e regalarle sorrisi”.

Sul palco dell’Ariston, un anno dopo l’avventura di Madame, arriva anche Sangiovanni che ritrova un suo compagno di talent, Aka 7even. Tra loro nessun conflitto: “Con Aka non c’è un derby, sono suo amico, non c’è vera competizione, siamo reciprocamente felici dei nostri successi. Sono felice di condividere con lui questa esperienza”.

Non sono mancati neppure i giudizi preziosi di Maria De Filippi. “Appena ha sentito la mia canzone, l’ha apprezzata moltissimo. Prima di iniziare il Festival mi ha detto di non pensare a nulla, solo di inseguire i miei obiettivi e sogni”.