Dal trionfo del Festival di Sanremo all'Eurovision: saranno Mahmood e Blanco a rappresentare il Paese. Canteranno in italiano o inglese?

Dal tronfo a Sanremo all’Eurovision Song Contest il passo di Mahmood e Blanco è breve. Il duo fresco di vittoria con il brano “Brividi”, ha confermato la partecipazione all’Eurovision 2022 che si svolgerà a Torino il prossimo maggio. Resta a questo punto da capire se canteranno in italiano o inglese.

Sanremo 2022 Mahmood Blanco, l’annuncio in conferenza stampa

Riusciranno a bissare il successo dell’Italia in Europa? In ogni caso Mahmood e Blanco all’Eurovision di Torino ci saranno.

Nel corso della conferenza stampa il duo ha dichiarato che non ancora non sanno se “Brividi” verrà cantata in inglese o resterà in italiano: “Dobbiamo ancora pensarci: quello che ci interessa per adesso è portare la nostra musica all’estero“.

Mahmood ha poi aggiunto: “Non abbiamo realizzato molto bene la vittoria, il clima era molto scherzoso quindi quando abbiamo sentiti i nostri nomi ci siamo sorpresi. Abbiamo iniziato a lavorarci la scorsa estate, poi ci siamo fermati a luglio e abbiamo ripreso in ottobre.

Ha avuto una gestazione lunga e complessa questa canzone”.

🎉🎉🎉🎉🥰 Congratulazioni per la vittoria a Sanremo a #Blanco e @mahmood_music !! Sono felice che sia la vostra canzone a rappresentare l’Italia a Eurovision: sarà una splendida gara con gli altri 40 Paesi ! Ci vediamo a Torino con #Eurovision2022 @eurovisionrai LETS GO! ☀️ — MIKA (@mikasounds) February 6, 2022

Mahmood e Blanco faranno insieme un live?

In merito alla possibilità di fare un tour insieme Mahmood ha risposto che ciò non avverrà per una semplice ragione: “Abbiamo entrambi i live fissati e sinceramente credo di no.

Non sappiamo nemmeno cosa faremo a Eurovision”.

I complimenti da parte di Mika e Alessandro Cattelan

Nel frattempo da parte di Mika sono arrivati i complimenti per la vittoria raggiunta al Festival di Sanremo: “Congratulazioni per la vittoria a Sanremo a Blanco e Mahmood!! Sono felice che sia la vostra canzone a rappresentare l’Italia a Eurovision: sarà una splendida gara con gli altri 40 Paesi ! Ci vediamo a Torino con Eurovision2022. LETS GO!”.

Anche Alessandro Cattelan si è aggiunto complimentadosi, con un post su Instagram, per la vittoria che ha definito “meritatissima”: “Grandi ragazzi, meritatissimo! Ci vediamo a Torino!”