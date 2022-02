Sanremo 2022, Simonetta Ravizza dà i voti ai look: "Lorena 9, Amadeus? Meglio in nero"

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – Lorena Cesarini in Valentino? "Merita un 8 perché ho trovato molto chic l'abito color champagne, si abbinava bene ai suoi colori, alla carnagione e ai capelli. Anche se su di lei sembrava un po’ scollato, sarebbe stata più bella con qualche chilo in più".

Emma? "Le darei 8 per il vestito Gucci, era bellissimo ma sarebbe stata più raffinata senza calze a rete". La stilista Simonetta Ravizza commenta così all'AdnKronos , che tra lustrini, animalier, pelle e colore, hanno colorato l'Ariston. Ravizza, che si prepara a presentare la fall-winter 2022/2023 tra 20 giorni alla Milano Fashion week, è la mente e le forbici del brand omonimo, nato nel 1990 dall’azienda di famiglia, la maison Annabella di Pavia, che negli anni ha rivoluzionato la pelliccia, rendendolo un capo-icona.

"Mi è piaciuto molto anche il look animalier di Roberto Cavalli anni 2000 indossato da Lorena, su di lei era perfetto – sottolinea Ravizza -. Come voto direi che merita 9 perché le stava molto bene. Il drappeggio inoltre ingentiliva il suo fisico molto asciutto e magro, così come le tonalità dei colori". La stampa animalier, fa notare, "non ha tempo, è attualissima in questo momento, e nelle collezioni piace molto. Io la inserisco sempre nelle mie creazioni perché è sempre gettonata.

Su Lorena erano stupendi anche i gioielli Bulgari".

Apprezzatissimi anche gli outfit di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, che hanno calcato il palco di Sanremo rispettivamente in Stefano De Lellis e Philosophy by Lorenzo Serafini. "La Rettore aveva l'abito giusto per lei – dice Ravizza -. Come voto do 9, era molto aggressivo. Stupenda Ditonellapiaga in tuxedo bianco un po' maschile e fluido, voto 10". Arisa invece, capelli rosa e longdress nero con corpetto di Act n.1 non convince la stilista: "Le do 6 – afferma – il corpetto era cucito storto e la gonna troppo lunga, avrei visto su di lei un abito più semplice".

Elisa invece "mi è piaciuta molto – commenta Ravizza – l'abito di Valentino merita un 9, come ogni loro creazione. Hanno classe, sono ricercati nel tessuto, e quello di Elisa non era da meno, con queste forme molto aeree, era giusto per lei".

Promossa anche Iva Zanicchi: "visto il fisico non slim, quella maglia con le maniche a pipistrello era perfetta su di lei – spiega Ravizza – poi il total black è stata la scelta giusta. Le do 7 perché avrei scelto un gioiello più semplice, non quegli orecchini troppo brillanti". La stilista assegna poi 9 a Laura Pausini: "Mi è piaciuta molto con quell'abito fasciato di Atelier Versace, intervallato da colpi di luce della pillettes, le donava molto".

Capitolo uomini, Simonetta Ravizza spezza una lancia in favore di Sangiovanni: "E' stato il mio preferito – ammette – ha scelto un completo molto carino, con personalità e adatto alla sua età. Gli do 8". Niente da fare per Giovanni Truppi che con la canottiera nera "è stato un po’ eccessivo – fa notare la stilista – non era un look da Festival, quindi gli do 5". Voto 8 per Checco Zalone: "Ho amato molto il contrasto pantalone da smoking e lupetto nero – spiega Ravizza – non voleva essere troppo convenzionale con un total look smoking e ha spezzato con giacca di velluto e lupetto". E Amadeus? "Ieri sera non mi è piaciuto con quella giacca colorata, – rimarca la stilista – Gli do 5, stava meglio con lo smoking nero e sobrio della prima serata, a quella do 8".

A conquistare Ravizza è stato anche Irama, in total look firmato Givenchy: "Quella maglia a uncinetto fa parte del mood del momento ed è adatta a lui – dice la stilista – è una figura un po’ particolare con i capelli lunghi, sembrava uscito da un libro e il tricot gli donava molto. Per lui direi 8". Tra i promossi anche Malika Ayane "pulita e classica in Armani, le darei 9", Noemi nella prima serata in Alberta Ferretti "9 anche per lei", i Maneskin che "meritano un 10 sia per la prima uscita nel total black sia nella seconda con i completi" e Francesca Michielin, che ieri sera ha diretto l'orchestra per Emma fasciata in un minidress di Miu Miu con corpetto a rete di strass. "Tenera e carina, per lei 9".