Sanremo 2023, Agcom sanziona la RAI per pubblicità occulta. Richiamo per Blanco

L'Agcom ha multato la Rai per pubblicità occulta nel Festival di Sanremo 2023. La televisione di Stato è stata richiamata per il caso Blanco.

A circa tre mesi di distanza dalla conclusione del Festival di Sanremo del 2023 è arrivata una sanzione da parte dell’Agcom. Lo ha reso noto la stessa autorità garante per le comunicazioni che, attraverso una nota pubblicata sul suo portale istituzionale, ha fatto sapere che alla Rai è stata comminata una multa pari a 170.000 euro per “pubblicità occulta”. Contestualmente è stata richiamata per la vicenda Blanco.

Sanremo 2023, sanzione di Agcom alla Rai: “Pubblicità occulta del social network Instagram”

Agcom ha scritto nel documento che la sanzione del totale di 170.000 euro alla televisione di Stato è relativa alla “violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante il “73mo festival della canzone italiana di Sanremo”. È stato altresì fatto presente che “Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus”.

Sull’esibizione di Blanco: “Mancato rispetto della dignità umana”

Infine l’autorità per le comunicazioni si è pronunciata sull’esibizione di Blanco. In questo caso è stato disposto il richiamo per “il mancato rispetto della dignità umana e l’istigazione alla violenza e per non aver ottemperato agli obblighi, previsti dal vigente contratto di servizio, di promozione e diffusione di contenuti che valorizzano i principi di tutela della legalità e della dignità della persona, come declinati nel vigente contratto di servizio”.