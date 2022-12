Sanremo 2023, Amadeus annuncia i 22 Big in gara: chi sono

(Adnkronos) – Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce DiMartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr.

Rain, Marco Mengoni. E ancora: Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Cjemical, Coma Cose, Levante, Ultimo. Sono i nomi dei 22 artisti in gara a Sanremo 2023, annunciati da Amadeus nel Tg1 delle 13.30. Amadeus ha anche annunciato che i Giovani che accederanno il 16 dicembre dalla finale di Sanremo Giovani alla gara di febbraio saranno 6 e non 3 come lo scorso anno.

In tutto, quindi, a contendersi la vittoria del festival che andrà in onda dal Teatro dell'Ariston da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 saranno 28 artisti.