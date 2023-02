Sanremo 2023, Amadeus si dimentica di presentare Carolina Crescentini: la gaffe del conduttore

Nel corso della quarta puntata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha ospitato il cast della serie “Mare Fuori” e in quest’occasione si è reso protagonista di una gaffe, che ha coinvolto l’attrice Carolina Crescentini.

Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2023, Amadeus e la gaffe compiuta nei confronti di Carolina Crescentini

Tra gli ospiti che hanno preso parte alla quarta serata del Festival di Sanremo 2023 ci sono stati gli attori della serie “Mare Fuori”, i talentuosi ragazzi sono entrati sul palco dell’Ariston intonando la sigla della serie che ormai è giunta alla terza stagione e che sta ottenendo un grande successo.

Mentre accoglieva con grande entusiasmo i giovani attori della serie, Amadeus ha compiuto una piccola gaffe nei confronti dell’attrice Carolina Crescentini, che è rimasta in cima alla scalinata, in attesa dell’annuncio del conduttore per diversi secondi.

Amadeus distratto dalla diretta Instagram di Valentina Romani: ecco cos’è successo

Non appena i ragazzi hanno finito di cantare l’amatissima sigla di “Mare Fuori”, Amadeus li ha raggiunti sul palco dell’Ariston ed in particolare si è concentrato molto su Valentina Romani, la giovanissima attrice della serie che mentre si trovava sul palco era anche in diretta Instagram.

Amadeus si è così inserito all’interno della diretta Instagram di Valentina Romani cercando di catturare nuovi followers per il suo nuovo profilo Instagram, che è stato creato dall’influencer Chiara Ferragni.

Mentre Amadeus cercava di conquistare nuovi followers per il suo profilo Instagram, Carolina Crescentini era in cima alla scalinata dell’Ariston e aspettava di essere annunciata dal conduttore, una gaffe che non è certo passata inosservata quella compiuta dal direttore artistico di Sanremo nei confronti dell’attrice.

Carolina Crescentini dimenticata in cima alla scalinata dell’Ariston: la gaffe di Amadeus

Carolina Crescentini è rimasta per qualche secondo in cima alle scale, prima che Amadeus ne annunciasse l’ingresso sul palco dell’Ariston e prima che i ragazzi la aiutassero a scendere le scale.

Una volta giunta sul palco, la Crescentini ha espresso alcune considerazioni in merito al suo ruolo nella serie “Mare Fuori”:

“È un personaggio che mi ha regalato davvero tanto. Sarò sempre grata a Rai Fiction e Pico Media per avermi dato questa possibilità, perchè interpreto una donna forte, una donna disabile che affronta la sua disabilità a testa alta e che lavora in un posto difficile”.

In seguito, l’attrice ha ringraziato Francesca Fagnani per il discorso affrontato nella seconda serata del Festival e a tal proposito ecco cos’ha dichiarato: