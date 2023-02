Sanremo 2023, Amadeus sul gender fluid: "L'amore non va etichettato"

Amadeus, nel corso della conferenza stampa che precede la prima serata del Festival di Sanremo 2023, è tornato a parlare delle polemiche dei giorni scorsi sul gender fluid.

Le sue parole piacciono ai fan.

Tanti gli argomenti trattati durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023. Amadeus ha parlato anche delle polemiche dei giorni scorsi in merito a Rosa Chemical, che porterà sul palco dell’Ariston una canzone sulla fluidità. In merito al gender fluid, il conduttore e direttore artistico è stato molto chiaro.

Amadeus ha dichiarato:

“Io non amo le etichette , non amo parlare di generi, ma di essere umani. Ognuno è libero di vivere la propria vita come meglio crede. Ho sempre un po’ paura del moralismo e dei moralisti. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, un uomo che ama un uomo o una donna donna che ama una donna”.

Il conduttore di Sanremo 2023, con poche parole, ha fatto breccia nel cuore di quanti ritengono che il moralismo sia ormai superato.

Amadeus ha concluso:

“Non voglio essere banale ma credo che ognuno sia libero di vivere la propria vita pubblicamente come meglio crede. (…) L’amore non deve essere etichettato. Questo va portato dovunque, anche in televisione. Io educo i miei figli così e non li ho mai visti sconvolti”.