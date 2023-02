Sanremo 2023, Anna Oxa infuriata per la classifica: "Analfabeti funzionali"

Sanremo 2023, Anna Oxa infuriata per la classifica: "Analfabeti funzionali"

Sanremo 2023, Anna Oxa infuriata per la classifica: "Analfabeti funzionali"

Sanremo 2023, Anna Oxa infuriata per la classifica: lo sfogo dell'artista.

Anna Oxa è stata la prima cantante ad esibirsi al Festival di Sanremo 2023.

L’artista, al termine della serata, è risultata ultima in classifica e non ha preso troppo bene la cosa. Via social, ha pubblicato un post di sfogo.

Sanremo 2023: Anna Oxa infuriata per la classifica

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha visto l’esibizione di 14 cantanti sui 28 in gara. Ad aprire le danze è stata Anna Oxa, che si è esibita con il brano Sali (Canto dell’Anima).

La canzone non ha convinto la sala stampa, tanto che ad oggi occupa l’ultimo posto della classifica. La cosa, neanche a dirlo, ha fatto infuriare l’artista.

Lo sfogo di Anna Oxa

Via Facebook, la Oxarte ha pubblicato un primo sfogo subito dopo l’esibizione. Si legge:

“La società Oxarte e Anna Oxa ringraziano il pubblico. Il vostro affetto è molto forte… Non riusciremo a rispondere a tutti. Però vi abbracciamo e vi diamo appuntamento a giorno 9. È bello sentire che non vi aspettavate altro dalla Stampa… Perché si è avuta ennesima conferma… Evidentemente non rappresentano nemmeno voi. A giovedì!”.

Da queste prime parole si coglie una certa amarezza nei confronti del giudizio dato dalla sala stampa.

Anna Oxa contro gli “analfabeti funzionali”

Questo primo sfogo è stato seguito da un altro post social al vetriolo. Anna si è scagliata senza mezzi termini contro quanti non hanno capito il testo della sua canzone. Contro gli “analfabeti funzionali“, ha tuonato: