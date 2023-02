Sanremo 2023, Ariana Grande ospite della finale: l'indizio di Amadeus

Ariana Grande potrebbe essere ospite della finalissima del Festival di Sanremo 2023.

A lanciare un indizio è stato lo stesso Amadeus che, ospite di Porta a Porta, ha parlato di “un’altra piccola sopresa” nella serata del sabato.

Il Festival di Sanremo 2023 sta per debuttare e, come ogni anno, i telespettatori hanno grandi aspettative. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha preparato tutto fin nei minimi dettagli e ha invitato all’Ariston star internazionali. Tra queste potrebbe esserci anche Ariana Grande.

Dopo aver annunciato la presenza dei Depeche Mode, che tornano a Sanremo 2023 dopo 30 anni dall’ultima partecipazione, Amadeus ha parlato di un’altra grande ospite. Nel programma VivaRai2, Fiorello ha ammesso che “ha origini italiane ma non è Lady Gaga“. Ama, intervenuto nel salotto di Porta a Porta, ha aggiunto:

“Posso dire solo una cosa. Gino Paoli sarà sabato sera. Hai saputo dei Depeche Mode, che torneranno a Sanremo dopo più di 30 anni. Ci sarà un’altra piccola sorpresa sempre sabato sera. Piccola solo perché non posso dirti di chi si tratta, è una donna. È una grande donna, per me è una grande donna”.