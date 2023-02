Sanremo 2023, Arisa dice la sua sulla canzone di Anna Oxa

Arisa ha apprezzato molto la canzone portata sul palco di Sanremo da Anna Oxa.

Arisa ha apprezzato molto Anna Oxa e le sue esibizioni al Festival di Sanremo 2023. E lo ha fatto sapere pubblicamente. La cantautrice genovese ha attribuito all’artista di “Un Emozione da Poco” il merito di aver provato a sensibilizzare le coscienze dei telespettatori:

«A me piace. Per lo meno fa il tentativo di sensibilizzare le coscienze delle persone, piuttosto che lasciarsi andare al nulla assoluto del vale tutto e nessuno dice niente. Prima o poi berremo l’acqua in cui stiamo pis***ndo».