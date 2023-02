Piero Pelù è uno degli artisti rock più importanti in Italia. Sarà lui ad inaugurare le esibizioni dal palco installato in Piazza Colombo.

Tra gli ospiti di punta che vedremo in questa prima puntata del Festival di Sanremo c’è anche Piero Pelù.

L’artista rock sarà ufficialmente il primo a suonare dal palco che è stato installato per l’occasione a Piazza Colombo. Per l’occasione sarà accompagnato dalla sua band. Si tratta di un ritorno particolarmente atteso: ricordiamo che nel 2020 lo abbiamo visto in gara con il bellissimo brano “Gigante”.