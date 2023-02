Sanremo 2023, arrivano i Pooh sul palco dell'Ariston nel segno di D'Orazio e Negrini

Nel 2016 i Pooh avevano salutato per l'ultima volta il pubblico. Per il gruppo questo è un grande ritorno. Calorosa l'accoglienza di Amadeus.

“Eccoli, gli amici per sempre”, ha accolto così Amadeus i Pooh che hanno fatto il loro grande ritorno sul palco dopo il saluto fatto nel 2016.

Roby Facchinetti aveva annunciato così sui social la presenza del gruppo nella prima puntata del Festival: “Abbiamo accettato l’invito di Amadeus perché questo è il palcoscenico più prestigioso della musica italiana e perché avremo la possibilità di ricordare Stefano D’Orazio e Valerio Negrini, a 10 anni dalla sua scomparsa”.

Sanremo 2023, i Pooh si esibiscono sul palco e portano i loro maggiori successi

La band si è esibita portando alcuni dei brani più amati dal grande pubblico.

Tra questi “Tanta voglia di lei”, “Pensiero”, “Amici per sempre” o ancora “Chi fermerà la musica”. In seguito alla loro esibizione, il gruppo ha annunciato che il 6 di luglio torneranno in grande stile sul palco dello stadio di San Siro. Un ritorno speciale dopo che nel 2016 i Pooh si erano congedati dal palco. Come dice il titolo “Amici per sempre”, il loro legame è stato più forte di qualsiasi cosa.

Uomini Soli e il ricordo di Stefano D’Orazio

Non poteva mancare nel loro repertorio la meravigliosa “Uomini Soli” con la quale i Pooh hanno vinto Sanremo nel 1990. Per loro è stata l’occasione per ricordare la scomparsa di Stefano D’Orazio, scomparso prematuramente nel 2021. Alla batteria, al posto di D’Orazio c’era Phil Mer, figlio di Red Canzian. Al termine dell’esibizione Amadeus ha confessato: “Red Canzian e Stefano D’Orazio sono state le prime persone che nella mia vita ho intervistato”.