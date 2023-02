Sanremo 2023, "Un patrimonio tutto nostro": Morandi canta con Al Bano e Ranieri

Sul palco del teatro Ariston è arrivato il momento di fare cantare tutti.

Sono arrivati Massimo Ranieri e Al Bano. Questi ultimi si sono esibiti con Gianni Morandi e i tre hanno formato un trio davvero esplosivo. Molti i successi intonati nel corso della serata. “Sono un patrimonio tutto nostro”, sono state le parole di introduzionec di Amadeus.

Sanremo, non era mai accaduto prima: Al Bano, Ranieri e Gianni Morandi

Per decenni abbiamo intonato tutti i loro successi più famosi: da “In Ginocchio da te”, passando a “Perdere l’amore”, Nel sole” e ancora “Uno su mille ce la fa”, ma la loro esibizione in questa seconda serata del Festival di Sanremo è stata un qualcosa che non ha precedenti.

La standing ovation però dice molto più di mille parole: Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri sono fatti per cantare insieme e lo hanno dimostrato le moltissime persone che hanno intonato con loro anche a distanza i loro brani sul palco. Il pubblico ha risposto benissimo e siamo certi che sentiremo parlare di questo “trio delle meraviglie” per molto tempo.

Traguardo importante per Al Bano

L’esibizione con Ranieri e Morandi è stata per Al Bano l’occasione per festeggiare un traguardo importante. Oggi 8 febbraio 2023, il cantante di “Nel Sole” ha festeggiato i fatidici 80 anni. Per celebrare questo momento sono state fatte portare sul palco quattro torte (quattro volte per venti ndr.). Alla fine di tutto Al Bano ha mostrato di avere ancora tantissima energia per cantare: “Cominciamo da capo”, ha incalzato. Infine c’è stato il momento per un’ultima esibizione.

I tre artisti hanno cantato la splendida “Il nostro concerto” di Umberto Bindi.