Sanremo 2023, Beppe Vessicchio avrà un ruolo inedito: di cosa si tratta?

Beppe Vessicchio non dirigerà nessun artista in gara al Festival di Sanremo 2023.

Il Maestro, però, non è stato fatto fuori del tutto, ma ha ottenuto un ruolo inedito. Di cosa si tratta?

Sanremo 2023: Beppe Vessicchio avrà un ruolo inedito

“Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big“, ha dichiarato a La Stampa Beppe Vessicchio. Dopo questa sua confessione, si è scatenato il panico tra i fan del Festival.

Da anni, ormai, la frase “Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” è un mantra e il grande pubblico non può farne a meno. Nelle ultime ore, però, è uscita fuori una notizia che ha rincuorato i seguaci del Maestro: Beppe sarà a Sanremo 2023 con un ruolo inedito.

Sanremo 2023: che ruolo avrà Beppe Vessicchio?

Anche se Beppe Vessicchio non dirigerà nessun artista, sarà comunque al Festival di Sanremo. Il Maestro ha rivelato che sarà al timone del podcast Italians do Hits Better di Amazon Music.

Ha dichiarato:

“Mi è arrivata la proposta di fare una chiacchierata con tutti i partecipanti al Festival (…). Mi è sembrata una cosa interessante. I cantanti si racconteranno a me e io racconterò a loro il Festival che ho vissuto con aneddoti e ricordi dei miei momenti più speciali. Inoltre, ho curato personalmente la playlist ‘Dirige l’orchestra il maestro Vessicchio’ che sarà disponibile su Amazon Music”.

Vessicchio: un ruolo nuovo, ma non in Rai

Il ruolo che gli è stato offerto per Sanremo 2023, quindi, non ha nulla a che fare con la Rai. A proporglielo è stato Amazon, che lo ha ingaggiato anche per la playlist “Dirige l’orchestra il maestro Vessicchio“, disponibile su Amazon Musica.