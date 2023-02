Dopo quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023, Blanco ha finalmente rotto il silenzio.

L’artista ha chiesto scusa a modo suo, con un post social che di certo darà il via ad un’altra polemica. Riccardo Fabbriconi ha scritto una specie di poesia all’Ariston, dimenticando del tutto gli spettatori, ovvero coloro che gli hanno regalato la popolarità.

Sanremo 2023: Blanco chiede scusa

Con un post affidato ad Instagram, Blanco ha chiesto scusa per quanto ha portato in scena al Festival di Sanremo 2023.

Riccardo Fabbriconi ha condiviso una specie di poesia scritta di suo pugno e rivolta all’Ariston. Peccato che abbia del tutto dimenticato gli spettatori e quanti hanno pagato lo scotto del suo delirio.

La poesia di Blanco all’Ariston

Blanco ha scritto:

“Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo e qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi… Rido, rido, ridi, rido, perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso, ti voglio bene Ariston. Con tutta la mia follia”.

Le scuse di Blanco non convincono

A didascalia della poesia, Blanco ha chiesto “scusa alla città dei fiori“. Belle parole, per carità, anche parecchio poetiche, eppure c’è qualcosa che non convince: dal suo “finalmente sono me stesso” (se avesse cantato in modo normale non lo sarebbe stato?) a “rido, rido, rido” (ci sarebbe solo da piangere, piangere, piangere) passando per “non sono perfetto come mi volevi” (avere educazione e pretendere civiltà non significa essere perfetti).