Sanremo 2023, Marco Mengoni ha trionfato nella 73esima edizione del Festival

“Due vite”, come “due” è il numero delle vittorie che Marco Mengoni ha collezionato durante la sua ormai lunga carriera.

L’artista ha trionfato alla 73esima edizione a 10 anni esatti da L’essenziale. La sua vittoria è arrivata dopo un percorso lineare nel quale lo abbiamo visto primeggiare serata dopo serata. Nella puntata di venerdì 10 febbraio si era esibito con i Kingdom Choir sulle note di Let it Be: il risultato ha parlato chiaro. Anche qui lo abbiamo trionfare e del resto, chi ha assistito alla sua esibizione si è accorto che difficilmente sarebbe potuto accadere diversamente.

Sanremo 2023, la classifica finale

Questa è la classifica finale con la top five del festival:

Marco Mengoni Lazza Mr Rain Ultimo Tananai

Sanremo 2023, gli altri premi

Di seguito vediamo gli altri premi assegnati durante la serata:

Premio alla critica Mia Martini – Colapesce e Di Martino con “Splash”

– Colapesce e Di Martino con “Splash” Premio della sala stampa Lucio Dalla – Colapesce e Di Martino con “Splash”

– Colapesce e Di Martino con “Splash” Premio Sergio Bardotti per il miglior testo – Coma Cose con “L’addio”

– Coma Cose con “L’addio” Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale – Marco Mengoni con “Due vite”

Sanremo 2023, come viene si vota il vincitore

Non appena tutti i cantanti hanno finito di esibirsi, è stato chiuso il televoto verrà definita la classifica di tutti e 28 cantanti in gara. Da lì verrà definita la classifica con i primi cinque che si contenderanno la vittoria al Festival di Sanremo. Infine si procederà con l’azzeramento dei voti e verrà fatta una nuova esibizione. Il peso di quest’ultima votazione verrò così ripartito: 34% televoto, 33% demoscopica, 33% sala stampa.