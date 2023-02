Sanremo 2023, Chiara Ferragni e Giovanna Civitillo: sfida a suon di look

Il Festival di Sanremo 2023 sta per aprire i battenti e Chiara Ferragni è già arrivata in città.

Ovviamente, anche la First Lady Giovanna Civitillo ha raggiunto il marito Amadeus e ha posato per la foto di rito. Per ora, l’attenzione dei fan è concentrata sui look delle due primedonne.

Sanremo 2023, Ferragni e Civitillo: sfida a suon di look

Mentre Chiara Ferragni è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, la moglie Giovanna Civitillo continuerà ad assistere alla kermesse seduta in prima fila all’Ariston.

Le due primedonne si sono incontrate e hanno posato per le foto di rito. Neanche a dirlo, i fan si sono immediatamente concentrati sui loro look a dir poco opposti.

Sanremo 2023: il look di Chiara Ferragni

Per la cena pre Sanremo 2023, Chiara Ferragni ha puntato su un outfit particolare. Ha scelto una jumpsuit celeste con i pantaloni palazzo, abbinata a un top fiorato a collo alto e con le maniche lunghe.

A completare il look un paio di stivaletti neri a punta con il tacco.

Sanremo 2023: il look di Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo, invece, ha sfoggiato un outifit color block in rosso e fucsia firmato Rossorame. Un minidress over, con le maniche lunghe e un colletto in raso rosa. La ciliegina sulla torta? Un paio di décolleté col tacco a spillo di colore fucsia.