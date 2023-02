La serata finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda nella prima serata di sabato 11 febbraio 2023, in quest’occasione sarà annunciato il nome del cantante vincitore.

Ecco alcune anticipazioni in merito alla quinta ed ultima puntata di Sanremo 2023.

Sanremo 2023, cosa accadrà nella serata finale: tutti i dettagli

Cresce l’attesa per la messa in onda della serata conclusiva della 73esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda sabato 11 febbraio 2023 a partire dalle ore 20.40.

Nella serata finale dell’edizione 2023 di Sanremo, Amadeus sarà affiancato da Gianni Morandi e dall’influencer Chiara Ferragni.

Questa sera si esibiranno tutti e 28 gli artisti in gara e saranno presenti anche grandi ospiti.

Sanremo 2023, ecco chi sono gli ospiti della serata finale

Tra gli ospiti che saranno protagonisti insieme ai cantanti in gara nella serata finale del Festival di Sanremo 2023 ci saranno i Depeche Mode, ma non solo.

Sul palco dell’Ariston, nella serata di sabato 11 febbraio 2023, ci saranno anche Gino Paoli e Ornella Vanoni.

Un’altra attesissima ospite della finale di Sanremo sarà anche l’attrice Luisa Ranieri.

Sul palco della Costa Smeralda si esibirà Salmo, mentre su quello del Suzuki Stage Achille Lauro.

Sanremo 2023, il regolamento della quinta ed ultima serata: le modalità di voto

Nel corso della finale di Sanremo 2023, secondo quanto stabilito dal regolamento, voterà il pubblico attraverso il televoto, grazie all’esito di questa votazione sarà possibile ottenere una classifica finale, che sarà determinata dalla media tra le percentuali della quinta serata e quelle delle serate precedenti.

In seguito dopo aver annunciato i nomi dei primi cinque cantanti classificati nella classifica finale, Amadeus procederà con l’apertura di una nuova votazione, che comporterà dunque l’azzeramento delle precedenti e alla fine il cantante che otterrà la percentuale di voto più alta in questa nuova votazione sarà decretato vincitore di quest’edizione di Sanremo.

In questa nuova ed ultima votazione a giudicare le prime cinque canzoni classificate saranno la Giuria Demoscopica per il 33%, la Giuria della Sala Stampa per il 33% ed infine il pubblico da casa attraverso il televoto per il 34%.