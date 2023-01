Sanremo 2023, Crisanti contro Madame: "Dovrebbe essere esclusa"

Andrea Crisanti, virologo e senatore del Pd, si è scagliato contro la partecipazione di Madame al Festival di Sanremo 2023.

A suo dire, viste le menzogne sul green pass, l’artista dovrebbe essere fatta fuori.

Ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora, Andrea Crisanti ha parlato della partecipazione di Madame al Festival di Sanremo 2023. Secondo il virologo e senatore del Pd, l’artista dovrebbe essere messa alla porta. Ha dichiarato:

“Dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis, è un problema di menzogne , una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile”.

Non solo su Madame, Crisanti ha parlato anche dell’ospitata di Zelensky a Sanremo 2023. Ha dichiarato:

Il virologo Matteo Bassetti è stato chiamato a commentare le parole di Crisanti. Per quanto riguarda la partecipazione di Madame, ha dichiarato:

“Del caso Madame se ne deve occupare la magistratura, se poi deve o non deve esibirsi a Sanremo, come medici, non è nostro compito dirlo. Penso che Crisanti si occupi di Sanremo come esponente politico. Oggi non c’è più nessun obbligo di vaccinarsi contro il Covid, guardiamo avanti e non indietro ed evitiamo speculazioni”.