Sanremo 2023, Cugini di Campagna: il brano è de La rappresentante di lista

I Cugini di Campagna saranno in gara al Festival di Sanremo 2023 con un brano scritto da La rappresentante di lista.

Per la band si tratta della prima partecipazione e il loro ingaggio ha un retroscena a dir poco curioso.

Sanremo, Cugini di Campagna: il brano è de La rappresentante di lista

Per la prima volta al Festival di Sanremo, i Cugini di Campagna debutteranno sul palco dell’Ariston con un brano scritto da La rappresentante di lista. A svelare questo dettaglio è stato lo stesso Amadeus, ospite del programma Viva Rai2 dell’amico Fiorello.

L’aneddoto raccontato da Amadeus

Amadeus, incalzato da Fiorello, ha raccontato che i Cugini di Campagna saranno a Sanremo 2023 perché è stato lui stesso a contattarli. La band non aveva presentato un brano per la kermesse, ma il conduttore ha avuto un colpo di genio quando La rappresentante di lista gli ha consegnato una canzone. “Dario Mangiaracina (che insieme a Veronica Lucchesi forma La Rappresentante di Lista, ndr.) mi ha affidato un pezzo dicendo dallo a chi vuoi tu.

E io l’ho dato ai Cugini di Campagna“, ha ammesso Amadeus.

Sanremo 2023: i Cugini di Campagna super quotati

La notizia della presenza dei Cugini di Campagna al Festival di Sanremo 2023 ha generato un grande scalpore. Il loro nome, infatti, non era mai finito al centro del chiacchiericcio, come accaduto con alcuni degli altri Big in gara. Un vero e proprio colpo di scena, che ha spinto la band ad essere già quotatissima.