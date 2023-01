Sanremo 2023: ecco chi sarà il vincitore secondo i bookmaker

A Sanremo 2023 il favorito dai Bookmaker è un ex vincitore dello stesso Festival e anche del talent X Factor.

Il Festival di Sanremo 2023 è ormai alle porte e, secondo i bookmaker, a conquistarsi la vittoria di questa nuova edizione della kermesse potrebbe essere un celebre ex vincitore di X Factor.

Sanremo 2023: il vincitore secondo le scommesse

Gli scommettitori sembrano esser certi che a trionfare durante il Festival di Sanremo 2023 sarà Marco Mengoni, già vincitore di X Factor 2009 e di altri numerosissimi premi. Per il cantante potrebbe trattarsi del secondo trionfo a Sanremo, dove già aveva conquistato la vittoria con il suo brano L’Essenziale, nel 2013. Secondo i Bookmaker gli altri cantanti che potrebbero aggiudicarsi un posto vicino al vincitore vi sarebbero Ultimo, al secondo posto, e Giorgia, al terzo posto.

Tra i favoriti vi sarebbero anche Lazza, Madame e Elodie.

Lo show e le indiscrezioni

La kermesse prenderà il via dal 7 febbraio e in queste ore i primi artisti sono arrivati alla città dei fiori per cimentarsi nelle prove di rito. Secondo i rumor circolati nelle ultime ore – molti dei quali lanciati da Rosario Fiorello, intimo amico di Amadeus – al Festival è anche attesa una famosa ospite di fama internazionale, che molti credono essere Madonna.

Al momento sulla questione non vi sono conferme ma in tanti sperano di saperne presto di più.

Le co-conduttrici di questa edizione del Festival di Sanremo sono Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani, che accompagneranno Amadeus duante le attese serate in cui si svolgerà la famosa competizione musicale.