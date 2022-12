Sanremo 2023, ecco i 12 Giovani in gara stasera per 6 posti al Festival

(Adnkronos) – Tutto pronto al Teatro del Casinò di Sanremo dove questa sera Amadeus condurrà la finale di Sanremo Giovani, portando a casa anche il cast definitivo dei cantanti in gara a Sanremo 2023. Dei 12 finalisti che sfideranno in diretta su Rai1 dalle 21.15 ben la metà, i primi 6 qualificati diventeranno parte del cast in gara del Festival di febbraio.

I 12 finalisti sono: Colla Zio di Milano con il brano 'Asfalto', i Fiat 131 di Rende (Cosenza) con 'Pupille', Gianmaria di Vicenza con 'La città che odi', Giuse The Lizia di Palermo con 'Sincera', Maninni di Bari con 'Mille Porte', Mida di Caracas con 'Malditè', Noor di Urbino con 'Tua Amelie', Olly di Genova con 'L'anima balla', Romeo & Drill di Roma con 'Giorno di scuola', Sethu di Savona con 'Sottoterra', Shari di Monfalcone (GO) con 'Sotto Voce' e Will di Vittorio Veneto (TV) con 'Le cose più importanti'.

Sul palco del Teatro del Casinò, che vedrà questa sera anche alcune incursioni del coconduttore del festival Gianni Morandi, saliranno anche i 22 Big già annunciati dal direttore artistico il 4 dicembre, ovvero: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.

Con i 6 vincitori di questa sera, i concorrenti per la vittoria del festival 2023, dal 7 all'11 febbraio prossimi, diventeranno 28. Con tutti loro Amadeus questa sera annuncerà i titoli dei brani che porteranno in gara al Teatro Ariston. Ma nessun brano, come da tradizione, verrà svelato pubblicamente fino all'inizio del festival. Pena l'eliminazione.