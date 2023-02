Valerio Lundini e gli artisti in gara a Sanremo 2023 hanno realizzato una canzone.

Valerio Lundini colpisce ancora con la sua ironia e realizza una canzone dedicata alla fine del Festival di Sanremo. A collaborare con il presentatore romano sono stati quasi tutti gli artisti in gara a Sanremo 2023. Peccato però che il brano è stato realizzato a loro insaputa.

Sanremo 2023, ecco la geniale canzone di Valerio Lundini

Valerio Lundini ha lavorato, durante il Festival, con l’emittente radiofonica Rai Radio2. Ha condotto moltissime interviste agli artisti in gara e anche a tutti coloro che erano all’esterno del cinema teatro Ariston della città di Sanremo.

Il giovane presentatore ha avuto allora un’idea geniale: realizzare una canzone sulla fine di Sanremo. Per realizzarla ha fatto cantare alcuni pezzi della canzone, che sono stati poi montati, agli artisi in gara senza dirgli il suo progetto finale.

Il post su Facebook di Valerio Lundini

L’annuncio dell’uscita del brano è arrivato sulla pagina Facebook di Valerio Lundini. Il presentatore romano ha scritto:

“(Il titolo è) “È finito Sanremo”. Ho scritto questa canzone che dedico a tutti quei sanremaschi che, dopo il festival, non sanno più che fare e si sentono abbandonati a loro stessi”.

Oltre alla dedica, Lundini ha spiegato:

“Ho fatto cantare singole frasi ai cantanti che passavano ospiti a Rai Radio2 e, siccome hanno accettato, ora si trovano a figurare come featurings di questa hit“.

Poi è passato ai ringraziamenti:

“Ringrazio il sommo maestro Christian Ice per aver montato l’immontabile e per aver chiesto a Simone Scazzocchio di fare una pianella più professionale di quella mia registrata nel gabinetto dell’albergo di Sanremo”.

I cantanti che hanno preso parte alla realizzazione della canzone sono: Ariete, i Baustelle, Mara Sattei, Mr Rain, gIANMARIA, Rosa Chemical, Manuel Agnelli, Paola & Chiara, Tananai, gli Eugenio in Via di Gioia, Leo Gassman, i Collazio, Will, Elodie, Piero Pelù, Olly, Colapesce, Dimartino, Madame, Sethu, Ditonellapiaga, Lazza, Levante e Richard Benson.

Qui il video della canzone.