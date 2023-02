Home > Video > Sanremo 2023, Elodie scatenata a un giorno dall'inizio: il ballo con Levante ... Sanremo 2023, Elodie scatenata a un giorno dall'inizio: il ballo con Levante fa impazzire i fan

32 anni, più in forma che mai: all'apice del suo successo Elodie si scatena alla vigilia del Festival: "Voglio prendermi tutto. Non ho paura, Mi piacciono le sfide e mi piace mettermi alla prova. Quando sento che riesco a fare qualcosa che non ho mai fatto prima mi emoziono come una bambina".