Sanremo 2023, Fedez e Chiara Ferragni in case separate: la decisione

Fedez e Chiara Ferragni saranno al Festival di Sanremo 2023 con due vesti differenti.

Il rapper è alla guida di una versione sanremese di Muschio Selvaggio con il collega Luis Sal, mentre la moglie è la co-conduttrice della kermesse. Nonostante tutto, i coniugi hanno deciso di soggiornare in case separate.

Sanremo 2023, Fedez e Chiara Ferragni in case separate

Il Festival di Sanremo 2023, in scena dal 7 all’11 febbraio, non vedrà come protagonisti solo i 28 Big in gara, ma anche tanti altri personagi che ruotano attorno alla kermesse.

Senza ombra di dubbio, quest’anno l’attenzione è puntata su Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper condurrà con Luis Sal una versione sanremese di Muschio Selvaggio, mentre sua moglie è co-conduttrice della prima e dell’ultima serata di Sanremo. Anche se entrambi sono nella città dei fiori, i coniugi hanno scelto di soggiornare in case separate.

L’annuncio di Fedez

L’annuncio è stato dato da Fedez nel corso di una diretta Instagram.

Federico Lucia ha ammesso che lui e Chiara trascorreranno la settimana di Sanremo 2023 in abitazioni separate perché i tanti impegni non consentono loro di dividere lo stesso tetto. Inoltre, il rapper ha rivelato che presto rivelerà il nome del “grande escluso” del Festival, ovvero il terzo conduttore che affiancherà lui e Luis Sal.

Fedez a Sanremo 2023: il freestyle di Salmo

Fedez ha fatto un’altra rivelazione importante. Ha raccontato ai fan che ha preparato un freestyle “tosto” prodotto da Salmo da portare in scena proprio durante Sanremo 2023.