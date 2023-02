Sanremo 2023, Fedez fa un rap non autorizzato: "Ciao Codacons, guarda come mi diverto"

Sanremo 2023, Fedez fa un rap non autorizzato: "Ciao Codacons, guarda come mi...

Nel giro di pochi minuti Fedez ha rievocato una delle vicende più scottanti del 2021, ossai quando il rapper dal palco del concertone del primo maggio lesse un testo che – per motivi purtroppo noti – suscitò una grande scia di polemiche.

In questa seconda puntata del Festival di Sanremo, il rapper ha rappato un brano il cui testo, ha spiegato al termine dell’intervento, non è stato autorizzato dalla Rai: “Me ne assumo le responsabilità”, ha spiegato. Da evidenziare che, tra i molti attacchi, c’è stato un saluto molto intenso ed emozionante all’ex Gianluca Vialli.

Sanremo 2023, il maxi dissing di Fedez sulla nave da crociera: “Non faccio caz**te a spese dei contribuenti

Chi ha assistito all’intera esibizione non ha potuto fare a meno di notare che sono stati molti i temi scottanti che Fedez ha scelto di trattare e che potrebbero far scoppiare la miccia da un attimo ad un altro a cominciare dalla battaglia che sta portando avanti con il Codacons: “A volte anch’io sparo caz**te ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti”, ha rappato con tono tagliente, infine fatto sapere che la Rai non era stata messa al corrente del test della canzone: “Per riprendere l’articolo 21 della costituzione voglio assumermi la piena responsabilità di ciò che ho detto e fatto.

Il testo che ho scritto non era stato annunciato alla Rai e voglio assumermene piena responsabilità”.