Sanremo 2023, Fedez in lacrime: cos'è successo con Chiara Ferragni dopo il bacio a Rosa Chemical?

Sanremo 2023, Fedez in lacrime: cos'è successo con Chiara Ferragni dopo il b...

Sanremo 2023, Fedez in lacrime: cos'è successo con Chiara Ferragni dopo il b...

Sanremo 2023, Fedez in lacrime: cos'è successo con Chiara Ferragni dopo il b...

Se sono accorti in moltissimi: dopo aver baciato in bocca Rosa Chemical sul palco dell’Ariston Fedez è tornato al suo posto visibilmente provato, e con gli occhi lucidi.

Fedez, lo sappiamo molto bene, è una persona particolarmente sensibile per cui può essere che i motivi che l’hanno portato a questo malessere siano tanti. Eppure, viene da chiedersi se quello scambio con Rosa Chemical non possa in qualche modo aver avuto una sua influenza, particolarmente in riferimento alla reazione della moglie, Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni ha bacchettato Fedez nel dietro le quinte dopo il bacio con Rosa Chemical?

Non solo Fedez ha baciato in diretta in modo appassionato Rosa Chemical, ma si è anche prestato al suo twerk.

Si è trattato di un siparietto che, probabilmente, non deve essere molto piaciuto alla moglie Chiara Ferragni.

In un primo momento, l’influencer sembra averla presa sul ridere, ma nel dietro le quinte potrebbe essere successo altro: sono infatti apparse online delle immagini di quella che sembra essere una discussione fra i due. Chiara Ferragni sembra bacchettare il marito, alzando ad un certo punto le braccia sconsolata. Subito dopo, si vedono i due sparire nel backstage, forse per confrontarsi sull’esibizione di Rosa Chemical.

Sosa possa essere successo non è dato sapere: quel che è certo è che il rapper è tornato a sedersi sulla sua poltrona molto più scosso di prima. Qui sotto il video dello scambio nel dietro le quinte.