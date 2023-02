Sanremo 2023, Gino Paoli e l'aneddoto su Little Tony: immediato l'intervento di Amadeus e Morandi

Uno degli ospiti della quinta serata di Sanremo 2023 è stato il cantante Gino Paoli, che sul palco dell’Ariston, oltre a cantare le sue canzoni più belle, ha raccontato un aneddoto sulla vita privata di Little Tony.

Immediata è stata la reazione di Amadeus e Gianni Morandi.

Sanremo 2023, Gino Paoli ospite della quinta serata: musica e non solo

Gino Paoli è stato uno degli ospiti della finalissima di Sanremo 2023, l’artista si è esibito sul palco dell’Ariston cantando le sue canzoni più celebri ed amate come “Una lunga storia d’amore” ed “Il cielo in una stanza”.

L’amatissimo cantante in quest’occasione ha anche raccontato un interessante aneddoto riguardante Little Tony e alcuni tradimenti amorosi.

Sanremo 2023, l’aneddoto su Little Tony raccontato da Gino Paoli

Mentre era sul palco dell’Ariston, Gino Paoli si è lasciato andare al racconto di un aneddoto che riguarda la vita privata e sentimentale di Little Tony. Ecco cos’ha raccontato l’artista a riguardo:

“Little Tony era venuto a fare il Cantagiro e la moglie, la donna che aveva, aveva fatto un piscinino di amici, li aveva fatti tutti, in casa di Tony”.

L’artista ha poi continuato così il suo racconto:

“Lui prende, viene a Viareggio dove io cantavo e mi ha detto: come si fa quando una donna ti tradisce? Io avevo scritto la canzone ‘Anche se sei stata di un altro’. MI chiedeva cosa fare quando una donna ti fa le corna. Cioè, viene a chiedere a me una cosa così? Io svengo, non è possibile”.