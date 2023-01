Amadeus deve ancora annunciare gli ospiti della serata duetti del Festival di Sanremo 2023, ma alcune indiscrezioni dell’ultima ora fanno nomi parecchio interessanti.

Da Fedez a Lorella Cuccarini: vediamo i probabili artisti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina e ormai Amadeus ha messo a punto le scalette per tutte e cinque le prime serate. Il direttore artistico e conduttore non ha ancora annunciato gli ospiti dei duetti, ma nelle ultime ore sono saltate fuori indiscrezioni interessanti. Secondo Il Giornale, sono attesi all’Ariston artisti di un certo calibro, alcuni dei quali faranno discutere parecchio.

Se l’indiscrezione lanciata da Il Giornale dovesse essere vera, gli Articolo 31 si dovrebbero esibire con Fedez, mentre Noemi sarebbe al fianco di Mara Sattei. Tananai avrebbe scelto Don Joe, ex dei Club Dogo che ha iniziato una carriera da solista. Olly dovrebbe aver scelto Lorella Cuccarini, mentre Rosa Chemical avrebbe optato per Rose Villain, rapper e moglie del produttore discografico Sixpm.

Il Giornale annuncia anche altri ospiti della serata duetti di Sanremo 2023. Si legge:

“I Colla Zio saranno con Ditonellapiaga (l’anno scorso in gara con Donatella Rettore), i redivivi Modà si esibiranno in un ‘matrimonio rock’ con Le Vibrazioni. Madame molto probabilmente si esibirà con Izi, al secolo Diego Germini, e Shari, come nella vita privata, avrà al proprio fianco Salmo”.