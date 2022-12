Nella serata di venerdì 16 dicembre è andato in onda Sanremo Giovani, un appuntamento importantissimo sia per gli artisti “più in erba” che per i big della musica italiana i cui nomi sono stati già annunciati nelle scorse settimane.

In questa occasione oltre a conoscere i brani in gara, è stato completato l’elenco con i sei cantanti che si andranno ad aggiungere ai 22 big. Epppure non tutti sanno che il brano portato dalla giovanissima Madame avrebbe dovuto intitolarsi in un altro modo, ma è stato cambiato all’ultimo minuto.

Sanremo 2023, il brano di Madame avrebbe dovuto avere un altro titolo

Stando a quanto riporta Fanpage.it, la canzone si sarebbe dovuta chiamare “Puttana”, un titolo dunque forte, ma che forse avrebbe potuto suscitare qualche critica in più.

Da qui la scelta di modificarlo in un più “soft” “Il bene nel male”. A questo punto ora ci chiediamo: riuscirà Madame a ripetere l’exploit del 2021?

Gli altri precedenti

La storia di Sanremo è costellata di precedenti, seppure vale la pena segnalare che molti di quelli che citeremo appartengono a decadi diverse. Stando a quanto ricorda un approfondimento di Sky Tg24, nel 1971 il famoso brano di Lucio Dalla dal titolo “4/3/1943” avrebbe potuto intitolarsi “Gesubambino”.

Non solo. Il testo è stato anche cambiato da “e ancora adesso che bestemmio e bevo vino/per i ladri e le ‘puttane’ sono Gesù Bambino” a “e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino/per la gente del porto sono Gesù Bambino”.

Nel 1982 Vasco Rossi portò all’Ariston un altro classico della musica italiana ossia “Vado al Massimo”. In quell’occasione il testo era stato cambiato da “vado in Messico, voglio andare a vedere se come dice il droghiere, laggiù masticano tutti foglie intere” a “laggiù vanno tutti a gonfie vele”.