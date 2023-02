Sanremo 2023, il commento di Romina Carrisi: "Il festival dell'amore"

Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, ha parlato del festival di Sanremo appena concluso.

Come sappiamo, il festival della musica italiana ha avuto un grande successo sia in termini di share, sia in termini di coinvolgimento del pubblico. Tra le apparizioni più apprezzate c’è stata quella dello stesso Al Bano che ha regalato un momento di alto spettacolo insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Romina Carrisi commenta il festival di Sanremo

Al Bano non è stato l’unico Carrisi che abbiamo potuto ammirare nel contesto del festival di Sanremo 2023.

La figlia Romina, infatti, solitamente ospite fissa in studio del programma ‘Oggi è un altro giorno‘ di Serena Bortone, durante le giornate del festival è stata itinerante nei pressi dell’Ariston a raccogliere le impressioni dei protagonisti. Nei cinque giorni di quella che è stata soprannominata ironicamente da tante persone sui social la ‘settimana santa’, la figlia di Al Bano e Romina Power ha sentito le impressioni di quasi tutti i partecipanti e di molti ospiti e alla fine ha voluto dare una sua opinione sulla kermesse.

“È stato il festival dell’amore”

Romina Carrisi e il fidanzato Stefano Rastelli, nome che non suonerà sconosciuto a chiunque si intenda dei ‘dietro le quinte’ della tv italiana, hanno parlato del festival di Sanremo rimarcando le parole usate da Rosa Chemical: “È stato il festival dell’amore”