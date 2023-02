Sanremo 2023, l'ambasciatore dell'Ucraina: "Musica sia messaggio di unità"

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata dell’11 febbraio è intervenuto l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk.

Durante la finalissima di Sanremo verrà letto il messaggio del presidente del’Ucraina Zelensky.

Sanremo 2023, intervenuto l’ambasciatore ucraino

L’ambasciatore ucraino ha dichiarato: “La cultura non può stare fuori dalla politica in tempo di guerra. È una piattaforma in cui possono essere sollevati temi sociali, politici, a volte dolorosi. Ne è testimonianza anche il Festival di Sanremo, che ha sollevato diverse questioni importanti”.

Ha poi aggiunto: “Desidero ringraziare tutta la squadra della Rai che ha accolto la nostra proposta di leggere il messaggio del nostro presidente, decidendo anche di arricchire l’intervento con un omaggio musicale all’Ucraina”.

Fuortes: “Melnyk accettato la proposta di venire a raccontarci l’intervento di Zelensky”

Infine l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ha spiegato che l’ambasciatore Melnyk “ha accettato la proposta di venire a raccontarci in prima persona l’intervento del presidente Zelensky che stasera sarà annunciato nella serata finale di Sanremo. Come avevano anticipato sia Amadeus sia Coletta è stato fatto tutto in totale accordo”.

Fuortes ha poi tenuto a fare un’ulteriore precisazione. Sull’intervento del presidente ucraino Zelensky non è stato fatto alcun tipo di censura: “Le polemiche sono connaturate al festival”, ma sulla vicenda dell’intervento del presidente ucraino Zelensky “sono state particolari: si è parlato di censura, condizionamenti, condizionamenti sul testo: è tutto assolutamente non fondato”.