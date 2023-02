Sanremo 2023, l'Ariston "scatenato" per i Black Eyed Peas: assente Fergie

Il teatro Ariston ha accolto i Black Eyed Peas.

Il pubblico ha ballato le hit più belle di questo amatissimo gruppo. Nel gruppo non c’è Fergie che ha lasciato il gruppo da qualche anno, nel 2017.

Sanremo, i Black Eyed Peas infiammano il palco dell’Ariston

I Black Eyed Peas hanno inaugurato ufficialmente il ritorno degli ospiti internazionali in questa kermesse della canzone italiana. Per l’occasione hanno portato alcuni dei loro successi più famosi e ballati a cominciare da “I gotta feeling” passando per l’ultimissima hit “Simply the best”. Da evidenziare che al posto di Fergie c’è J. Rey Soul. Classe 2000, dopo aver partecipato all’edizione filippina di The Voice, ha iniziato a collaborare con il gruppo nel 2019, per poi diventare membro fisso l’anno successivo.

Tra le hit dove già la sentiamo cantante, Mamacita.

Che fine ha fatto Fergie?

Fergie ha lasciato ufficialmente il gruppo nel 2017, ma era già da diversi anni che la sua strada aveva preso la direzione verso un percorso da solista. La sua fuoriuscita ad ogni modo non è stata improvvisa, ma pare che si sia distaccata dai Black Eyed Peas per gradi. “Fin dagli inizi dei Black Eyed Peas abbiamo sempre avuto vocalist straordinari che si sono esibiti ai microfoni con noi”, è quanto ha dichiarato Will i.

am in una vecchia intervista del 2017.

Nel 2020 lo stesso Will i.am, ha spiegato che Fergie si è dedicata alla sua maternità. Nel 2013 è diventata madre del piccolo Axl Jack nato dalla relazione con Josh Duhamel: “Fergie vuole concentrarsi sul fare la mamma. È un compito difficile, ma questo è ciò che vuole realmente […] Nel caso, sa come contattarci per un ritorno o un definitivo addio. Sta andando tutto come ha voluto lei, e noi rispettiamo il suo volere.

Amiamo Fergie e vogliamo solo il meglio per lei”, ha dichiarato a Billboard qualche tempo fa.